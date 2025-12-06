Der Roter Stern Sudenburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 1:3 (1:1).

Magdeburg/MTU. Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Reich mit 1:3 (1:1) gegen Eilsleben geschlagen geben müssen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Ole Stolte für Eilsleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (9.). Die Eilslebener konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Kevin Spilgies der Torschütze (12.).

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Sacher, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (70.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher (75. Janik), Abraham (75. Weber), Pakebusch, Hennings, Graupner, Riedel (60. Gläser), Moushfiq (60. Henkel), Spilgies (60. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig, Wildenhof

Eilslebener SV: Bergeest – Hampel (75. Roloff), Stolte (60. Gerhardt), Reber, Sacher, Falk (62. Stotmeister), Badeleben (62. Badeleben), Haus, Sengewald, Jakobs, Hasse (85. Weber)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60