  BBL: Syntainics MBC: Vater Christian war eine Legende: "In der Halle habe ich mich meinem Vater nahe gefühlt": Collin Welp vom Syntainics MBC spricht über emotionales Debüt

Vater Christian war eine Legende "In der Halle habe ich mich meinem Vater nahe gefühlt": Collin Welp vom Syntainics MBC spricht über emotionales Debüt 

Im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern debütierte Welp für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Was seine persönliche Premiere so besonders macht.

Von Daniel George Aktualisiert: 11.12.2025, 17:50
Collin Welp (r.) gab Anfang Dezember sein Länderspieldebüt für Deutschland. Vater Christian  wurde 1993 Europameister.
Collin Welp (r.) gab Anfang Dezember sein Länderspieldebüt für Deutschland. Vater Christian  wurde 1993 Europameister. Foto: Imago/Pikoulas

Weißenfels. Wie es sich angefühlt hat, zum ersten Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen? Collin Welp erinnert sich genau an den Moment: „Als ich mir das Trikot übergestreift habe, war das wirklich emotional für mich“, sagt der Basketball-Profi des Syntainics MBC im Blick zurück auf sein Debüt für den Deutschen Basketball-Bund (DBB) im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern Anfang Dezember. „Das war die Erfüllung eines Traumes, auf den ich schon lange hingearbeitet habe“, sagt Welp. Und: „Für mich hat sich in diesem Augenblick ein Kreis geschlossen.“