Vater Christian war eine Legende "In der Halle habe ich mich meinem Vater nahe gefühlt": Collin Welp vom Syntainics MBC spricht über emotionales Debüt
Im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern debütierte Welp für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Was seine persönliche Premiere so besonders macht.
Aktualisiert: 11.12.2025, 17:50
Weißenfels. Wie es sich angefühlt hat, zum ersten Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen? Collin Welp erinnert sich genau an den Moment: „Als ich mir das Trikot übergestreift habe, war das wirklich emotional für mich“, sagt der Basketball-Profi des Syntainics MBC im Blick zurück auf sein Debüt für den Deutschen Basketball-Bund (DBB) im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern Anfang Dezember. „Das war die Erfüllung eines Traumes, auf den ich schon lange hingearbeitet habe“, sagt Welp. Und: „Für mich hat sich in diesem Augenblick ein Kreis geschlossen.“