Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. FC Lok Stendal und dem SV Arminia Magdeburg mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Johannes Lagemann (1.FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1:1 für 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg – Minute 63

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den SV Arminia Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Pause, als Finn Scharfe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (87. Loock), Handge, Lagemann, Ziekau (90. Sawaneh), Korbani, Lauck, Braunschweig (74. Koshyk), Vinzelberg, Schulze (67. Amiti), Wolff

SV Arminia Magdeburg: Sambill – May, Hättasch, Schoendube, Hering (37. Diener), Sperling (56. Stackfleth), Gerlach (79. Reka), Scharfe, Plexnies (56. Barth), Jakob, Kranz

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25