Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen heimste der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Stefan Fischer (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Patrick Oeding erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:0 vorne – Minute 39

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Rasche, Alali Alhamad, Reuper (90. Ladewig), Fischer, Schulz, Iyamu (30. Wegelin), Klawunn (75. Rohde), Kutz (90. Koopmann), Hildebrandt, Oeding

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Schwarz, Zywotek (46. Rein), Dethlefsen, Krüger, Schlieter (90. Deike), Richter, Winkelmann, Wendland (85. Thielecke), Selent (46. Mootz)

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72