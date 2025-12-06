Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV Seilerwiesen Magdeburg ein 5:4 (3:2)-Heimsieg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Vincent Kühn (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz.

SV Seilerwiesen Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 22. Minute

Dann konnte Magdeburg einen weiteren Erfolg erzielen. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in der 28. Spielminute. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert traf in Spielminute 42, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Unentschieden. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Gropius versenkte den Ball in der 62. Minute zum zweiten Mal per Strafstoß. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Maurice Hertel versenkte den Ball in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Kühn, Skorsetz, Grzenda, Gropius, Theele (76. Lücke), Klimm (65. Tamaan), Lausch, Rittmeister, Zoll, Stridde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Boese, Hertel, Günther, Schäfer, Braunert, Richter, Kietzmann (73. Pflug), Hamel, Stüber (82. Brösel), Ninschkewitz

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25