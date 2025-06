EM-Halbfinalist Niederlande gelingt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft ein souveräner Auftakterfolg in Finnland. Österreich gewinnt dank seiner Bundesliga-Profis.

Helsinki/Wien - Die Niederlande und Österreich mit Trainer Ralf Rangnick sind erfolgreich in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Die Niederlande gewannen ihr Auftaktmatch in der Gruppe G in Finnland souverän mit 2:0 (2:0), Österreich bezwang Rumänien in der Gruppe H mit 2:1 (1:0). Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Turnier im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko, der Zweite muss in die Playoffs.

EM-Halbfinalist Niederlande hatte mit äußerst passiven Finnen in Helsinki kaum Probleme. Memphis Depay brachte das Team von Bondscoach Ronald Koeman früh in Führung (6. Minute). Denzel Dumfries von Inter Mailand erhöhte aus kurzer Distanz auf 2:0 (23.).

Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky bewahrte die Finnen vor weiteren Gegentoren und konnte sich im Torwart-Duell mit dem kaum geprüften Bayer-Neuzugang Mark Flekken zumindest auszeichnen.

Bundesliga-Profis treffen für Österreich

Auch für Österreich und Trainer Rangnick gelang in Wien der Qualifikationsstart. Gegen Rumänien sorgte der Freiburger Michael Gregoritsch mit seinem Treffer drei Minuten vor der Pause für die verdiente Führung. Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund war nach einer Stunde zum 2:0 erfolgreich. Denis Alibec konnte für Rumänien in der Nachspielzeit nur noch verkürzen.