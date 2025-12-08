Bei der Club-WM im vergangenen Sommer in den USA leiden die Spieler teilweise unter der Hitze. Daraus zieht der Fußball-Weltverband Konsequenzen für die kommende WM.

Na dann Prost: Bei der WM wird es in jedem Spiel Trinkpausen geben. (Archivbild)

Zürich - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird es in jedem Spiel Trinkpausen geben. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, sollen die Schiedsrichter jeweils nach 22 Minuten jeder Halbzeit das Spiel für drei Minuten für Erfrischungspausen unterbrechen. Dies sei ein gestrafftes und vereinfachtes Verfahren im Vergleich zu bisherigen Trinkpausen bei hohen Temperaturen und diene dem Wohlbefinden der Spieler.

„Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause. In beiden Hälften dauern sie genau drei Minuten, sobald der Schiedsrichter pfeift“, sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA für die USA, beim Treffen der internationalen Fernsehsender in Washington.

Erfahrungen von der Club-WM

Bei der Club-WM im vergangenen Sommer in den USA hatten teilweise hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit den Spielern zu schaffen gemacht. Dort waren dann in den betreffenden Spielorten nach rund 30 Minuten Erfrischungspausen eingelegt worden. Diese Erfahrungen seien die Grundlage für die jetzige Entscheidung gewesen.

Nun würden unabhängig vom Wetter Trinkpausen bei allen Partien von den Schiedsrichtern angeordnet, „womit für die Teams in sämtlichen Spielen gleiche Bedingungen gelten“, so die FIFA. Sollte es in der 20. oder 21. Minute eine Verletzungsunterbrechung geben, hätten die Referees einen Ermessensspielraum, die Pause auch schon eher zu starten.

Die Fußball-WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.