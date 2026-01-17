Manchester - Mit dem Sieg im prestigeträchtigen Stadtderby gegen das City-Team von Pep Guardiola ist Manchester United ein Schritt aus der sportlichen Krise gelungen. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann unter Interimscoach Michael Carrick daheim mit 2:0 (0:0). Bryan Mbeumo (65. Minute) und Patrick Dorgu (76.) erzielten die Tore zum verdienten Erfolg. Abseitspositionen bei weiteren Treffern verhinderten einen noch höheren Sieg.

Manchester City ließ im Titelrennen durch die Niederlage wertvolle Punkte bei der Verfolgung von Spitzenreiter FC Arsenal liegen. Dagegen verhinderte Manchester United ein weiteres Abrutschen im Rennen um einen Champions-League-Platz. Nach der Trennung von Cheftrainer Ruben Amorim war zuletzt kurzzeitig Juniorentrainer Darren Fletcher für das Profiteam zuständig. Der 44-jährige Carrick ist zum zweiten Mal Interimscoach, diesmal bis zum Saisonende.