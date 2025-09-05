Das Sensationsteam von 2022 ist auch bei der Fußball-WM im nächsten Jahr dabei. Marokko schafft vorzeitig die Qualifikation.

Rabat - Knapp drei Jahre nach dem sensationellen Halbfinal-Einzug in Katar hat sich Marokko erneut für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Durch einen 5:0 (2:0)-Sieg gegen Niger steht die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Qualifikationsgruppe E in Afrika fest. Die Tore schossen Ismael Saibari (29. Minute/38.), Ayoub El Kaabi (51.), Hamza Igamane (69.) und Azzedine Ounahi (84.).

Der Tabellenzweite Tansania hatte bereits wenige Stunden zuvor beim 1:1 in Kongo gepatzt. Gegner Niger spielte nach einer Gelb-Roten Karte in der 26. Minute nur noch in Unterzahl. Danach hatte das Team mit seinen Starspielern Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Brahim Diaz (Real Madrid) und dem Neu-Leverkusener Eliesse Ben Seghir leichtes Spiel.

Marokko hatte 2022 in Katar unter anderem Belgien, Spanien und Portugal besiegt und dadurch als erstes afrikanisches Team ein WM-Halbfinale erreicht. Dort gab es eine 0:2-Niederlage gegen Frankreich. Auch das Spiel um Platz drei gegen Kroatien ging mit 1:2 verloren.