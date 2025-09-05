Kantersieg für die SG Sargstedt / Germania HBS II: Am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den SV Lok Aschersleben einfahren. Vor 36 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Sargstedt/MTU. Im Spiel zwischen Sargstedt und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 7:1 (3:1)-Sieg für die Gastgeber.

In Minute 14 schoss Jannis Göring das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ascherslebener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Marius Enge der Torschütze (16.).

Minute 16 SG Sargstedt / Germania HBS II und SV Lok Aschersleben im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Enge den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Die SG Sargstedt / Germania HBS II sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Abazid (46. Schindler), Michl, Henning (41. Hartmann), Kühnau (37. Holstein), Hotopp, Richter (71. Roßmann), Herbst (54. Kurzbach), Natow, Enge, Albrecht

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko, Block, Gurr (27. Schimpff), Breyer, Göring, Scherf, Stopin, Miroshnichenko, Stemmler (33. Fricke), Ivanchenko (21. Thon)

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36