SG Union Sandersdorf holt sich engen Triumph gegen VfL Halle 96 I (U19) mit 1:0

Sandersdorf/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19) mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 65 Fußballfans waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei.

Nach lediglich 15 Minuten brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Uhte (85. Bergmann), Trettenbach, Mittmeier, Wieczorek (63. Mühlbauer), Koto'o Djouokou, Schneider (65. Pätzke), Osterland, Mackowiak (87. Herzel), Seide

VfL Halle 96 I (U19): – Prokein (46. Danyi), Roschig, Onyedeke, Heute (61. Omoike), Lorenz, Meyer, Ugoh (76. Aigbogun), Bärwald, Unthan, Khalid

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65