Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II vor 36 Zuschauern gegen den SV Lok Aschersleben mit einem überlegenen 7:1 (3:1) durch.

Überdeutlicher Sieg für SG Sargstedt / Germania HBS II gegen SV Lok Aschersleben mit 7:1

Sargstedt/MTU. Sargstedt – Aschersleben: Nachdem die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit sechs Treffern Vorsprung. Endstand: 7:1 (3:1).

Jannis Göring traf für den SV Lok Aschersleben e.V. in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marius Enge den Ball ins Netz (16.).

16. Minute SG Sargstedt / Germania HBS II und SV Lok Aschersleben im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Enge (Sargstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 7:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die SG Sargstedt / Germania HBS II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Enge, Albrecht, Abazid (46. Schindler), Natow, Kühnau (37. Holstein), Michl, Henning (41. Hartmann), Hotopp, Richter (71. Roßmann), Herbst (54. Kurzbach)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Göring, Scherf, Ivanchenko (21. Thon), Stemmler (33. Fricke), Ivanchenko, Miroshnichenko, Stopin, Gurr (27. Schimpff), Block, Breyer

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36