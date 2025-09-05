Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem beeindruckenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Coach Steffen Bormann aus dem Kräftemessen mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Eisleben/MTU. Am Freitag haben sich der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:3 (3:1).

In Minute 23 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte einmal Gelb ein (23.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Paul Wilfried Wiegand den Ball ins Netz (26.).

Minute 26 MSV Eisleben gleichauf mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1

Es stand Unentschieden. Der MSV Eisleben konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede versenkte den Ball in Minute 50. Der MSV Eisleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Markou schoss und traf in Minute 75 zum dritten Mal. Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Chris Thiede traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:3 aus. Marlon Blümel traf in Spielminute 80, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte noch einmal Gelb. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur zwei Minuten später konnte John Beese (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 7:3 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Schmidt, Beese, Wiegand (46. Raman), Knieriem (46. Dubova), Markou (80. Al Khalaif), Engel, Rische (46. Neugebauer), Fischer (46. Blümel), Haase, Ebert

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Siebert, Theuring (46. Thiede), Härzer, Schmidt (46. Kinkal), Geier, Krüger, Brach (46. Ebert), Röhr (5. Ruß), Valentin, Hattwig

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89