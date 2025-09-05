Ergebnis 3. Spieltag

7:1 – SG Sargstedt / Germania HBS II gewinnt haushoch gegen SV Lok Aschersleben

Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II vor 36 Zuschauern gegen den SV Lok Aschersleben mit einem überragenden 7:1 (3:1) durch.