weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesliga 3 (A) - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 2. Spieltag: Spielabbruch in der Partie zwischen der JSG Lutherkicker und der NSG Waldersee/Mildensee

Ergebnis 2. Spieltag Spielabbruch in der Partie zwischen der JSG Lutherkicker und der NSG Waldersee/Mildensee

Das Spiel zwischen der JSG Lutherkicker und der NSG Waldersee/Mildensee am Freitag auf dem Sportplatz SV Einheit Pl.2 endete vorzeitig mit einem Spielabbruch.

05.09.2025, 22:50

Wittenberg/MTU.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Wittenberg
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
  • Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Waldersee/Mildensee

JSG Lutherkicker: Ritter – Hassani (46. Zager), Kautzsch, Ganze, Sprenger, Jentzsch, Mateus, Henze, M. Müller, Dorn, Mrasek
NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Richter (24. Rudolph), Benedix, Wünsche, Klausner (46. Appelt), Zander, Noth, Gladosch (57. Rettig), Kern, Meiling (46. Schmidt), Presche
Tore: 1:0 Elias Sprenger (3.), 2:0 Maddox Müller (45.), 3:0 Lucas Mrasek (52.), 4:0 Lucas Mrasek (55.); Schiedsrichter: Mathias Thielbeer (Wittenberg); Zuschauer: 99