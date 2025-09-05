Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem beeindruckenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Trainer Steffen Bormann aus dem Kräftemessen mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Freitag 7:3 (3:1) getrennt.

Nach gerade einmal 23 Minuten schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte einmal Gelb (23.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Paul Wilfried Wiegand (26.) erzielt wurde.

MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Es stand Unentschieden. Der MSV Eisleben konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede versenkte den Ball in Minute 50. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Eisleber aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Markou schoss und traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die JSGer nicht unterkriegen. Chris Thiede traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. Der MSV Eisleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Marlon Blümel schoss und traf in Minute 80, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte noch einmal Gelb. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als John Beese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:3 ausbaute (83.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Der MSV Eisleben sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Rische (46. Neugebauer), Fischer (46. Blümel), Wiegand (46. Raman), Ebert, Engel, Knieriem (46. Dubova), Haase, Schmidt, Markou (80. Al Khalaif), Beese

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Hattwig, Krüger, Röhr (5. Ruß), Siebert, Valentin, Brach (46. Ebert), Theuring (46. Thiede), Schmidt (46. Kinkal), Geier, Härzer

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89