Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Sargstedt / Germania HBS II den SV Lok Aschersleben am Freitag vom Spielfeld.

Kantersieg für SG Sargstedt / Germania HBS II gegen SV Lok Aschersleben mit 7:1

Sargstedt/MTU. Sargstedt – Aschersleben: Nachdem die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit sechs Toren in Führung. Endstand: 7:1 (3:1).

Nach lediglich 14 Minuten schoss Jannis Göring das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marius Enge den Ball ins Netz (16.).

SG Sargstedt / Germania HBS II Kopf an Kopf mit SV Lok Aschersleben – 1:1 in Minute 16

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Enge, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu festigen (86.). Die Halberstädter sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst (54. Kurzbach), Enge, Natow, Abazid (46. Schindler), Henning (41. Hartmann), Albrecht, Hotopp, Kühnau (37. Holstein), Richter (71. Roßmann), Michl

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko (21. Thon), Stopin, Breyer, Scherf, Göring, Stemmler (33. Fricke), Gurr (27. Schimpff), Block, Ivanchenko, Miroshnichenko

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36