Ergebnis 3. Spieltag SG Union Sandersdorf sichert sich knappen 1:0-Erfolg gegen VfL Halle 96 I (U19)
Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) fuhr die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.
Sandersdorf/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19) mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 65 Fußballfans waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei.
Nach nur 15 Minuten brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 3
Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz drei gesichert.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Koto'o Djouokou, Mittmeier, Wieczorek (63. Mühlbauer), Osterland, Groh, Schneider (65. Pätzke), Seide, Uhte (85. Bergmann), Mackowiak (87. Herzel), Trettenbach
VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Prokein (46. Danyi), Bärwald, Onyedeke, Meyer, Unthan, Lorenz, Khalid, Ugoh (76. Aigbogun), Heute (61. Omoike)
Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65