Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) fuhr die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

SG Union Sandersdorf sichert sich knappen 1:0-Erfolg gegen VfL Halle 96 I (U19)

Sandersdorf/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19) mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 65 Fußballfans waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei.

Nach nur 15 Minuten brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Koto'o Djouokou, Mittmeier, Wieczorek (63. Mühlbauer), Osterland, Groh, Schneider (65. Pätzke), Seide, Uhte (85. Bergmann), Mackowiak (87. Herzel), Trettenbach

VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Prokein (46. Danyi), Bärwald, Onyedeke, Meyer, Unthan, Lorenz, Khalid, Ugoh (76. Aigbogun), Heute (61. Omoike)

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65