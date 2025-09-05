Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem überzeugenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Coach Steffen Bormann aus dem Spiel mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 7:3 (3:1).

In Minute 23 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte einmal Gelb (23.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Paul Wilfried Wiegand den Ball ins Netz (26.).

Spielstand 1:1. Das Eisleber Team legte weiter vor und errang die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede traf in der 50. Minute. Brenzlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Markou versenkte den Ball in Minute 75 ein weiteres Mal. Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Chris Thiede schoss und traf in der 75. Spielminute zum zweiten Mal. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marlon Blümel traf in der 80. Spielminute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte noch einmal Gelb ein. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur kurz darauf gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:3 zu festigen (83.). Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Rische (46. Neugebauer), Fischer (46. Blümel), Ebert, Schmidt, Knieriem (46. Dubova), Wiegand (46. Raman), Engel, Beese, Haase, Markou (80. Al Khalaif)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Valentin, Schmidt (46. Kinkal), Röhr (5. Ruß), Theuring (46. Thiede), Brach (46. Ebert), Krüger, Siebert, Hattwig, Geier, Härzer

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89