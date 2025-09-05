Am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der SG Union Sandersdorf ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den VfL Halle 96 I (U19).

SG Union Sandersdorf sichert sich knappen 1:0-Sieg gegen VfL Halle 96 I (U19)

Sandersdorf/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19). 65 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

Nach gerade einmal 15 Minuten brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Seide, Schneider (65. Pätzke), Osterland, Uhte (85. Bergmann), Mackowiak (87. Herzel), Wieczorek (63. Mühlbauer), Trettenbach, Mittmeier, Koto'o Djouokou

VfL Halle 96 I (U19): – Bärwald, Lorenz, Khalid, Prokein (46. Danyi), Ugoh (76. Aigbogun), Heute (61. Omoike), Unthan, Roschig, Onyedeke, Meyer

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65