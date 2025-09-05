Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II vor 36 Zuschauern gegen den SV Lok Aschersleben mit einem überragenden 7:1 (3:1) durch.

Sargstedt/MTU. Im Spiel zwischen Sargstedt und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 7:1 (3:1)-Sieg für die Gastgeber.

In Minute 14 schoss Jannis Göring das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ascherslebener konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Marius Enge der Torschütze (16.).

Minute 16 SG Sargstedt / Germania HBS II gleichauf mit SV Lok Aschersleben – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Enge, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 auszubauen (86.). Die Halberstädter sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Natow, Albrecht, Richter (71. Roßmann), Henning (41. Hartmann), Abazid (46. Schindler), Herbst (54. Kurzbach), Kühnau (37. Holstein), Enge, Michl, Hotopp

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Stopin, Scherf, Gurr (27. Schimpff), Ivanchenko, Göring, Block, Miroshnichenko, Stemmler (33. Fricke), Ivanchenko (21. Thon), Breyer

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36