  4. Ergebnis 3. Spieltag: Knapper Erfolg: SG Union Sandersdorf gewinnt 1:0 gegen VfL Halle 96 I (U19)

Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) fuhr die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Aktualisiert: 06.09.2025, 08:50

Sandersdorf/MTU. 1:0 (1:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19). 65 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

In Minute 15 brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr
  • Austragungsort: Sandersdorf
  • Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
  • Spieltag: 3

Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland, Mackowiak (87. Herzel), Uhte (85. Bergmann), Schneider (65. Pätzke), Mittmeier, Seide, Koto'o Djouokou, Trettenbach, Groh, Wieczorek (63. Mühlbauer)
VfL Halle 96 I (U19): – Meyer, Prokein (46. Danyi), Onyedeke, Heute (61. Omoike), Roschig, Khalid, Ugoh (76. Aigbogun), Lorenz, Unthan, Bärwald
Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65