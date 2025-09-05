Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI errangen Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:3 (3:1) wider.

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte einmal Gelb ein (23.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Paul Wilfried Wiegand den Ball ins Netz (26.).

Minute 26 MSV Eisleben auf Augenhöhe mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Eisleben erspielte sich die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede schoss und traf in Spielminute 50. Brenzlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Markou versenkte den Ball in Minute 75 noch einmal. Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede schoss und traf in der 75. Minute noch einmal. Eine echte Bedrohung erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marlon Blümel schoss und traf in der 80. Minute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte noch einmal Gelb ein. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als John Beese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:3 verfestigte (83.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Der MSV Eisleben sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Knieriem (46. Dubova), Schmidt, Markou (80. Al Khalaif), Rische (46. Neugebauer), Wiegand (46. Raman), Fischer (46. Blümel), Ebert, Haase, Beese, Engel

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Siebert, Geier, Hattwig, Brach (46. Ebert), Schmidt (46. Kinkal), Härzer, Theuring (46. Thiede), Valentin, Röhr (5. Ruß)

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89