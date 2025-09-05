Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) fuhr die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

SG Union Sandersdorf holt sich knappen Sieg gegen VfL Halle 96 I (U19) mit 1:0

Sandersdorf/MTU. 1:0 (1:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und VfL Halle 96 I (U19). 65 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

In Minute 15 brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die Sandersdorfer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Schneider (65. Pätzke), Koto'o Djouokou, Groh, Trettenbach, Uhte (85. Bergmann), Mittmeier, Mackowiak (87. Herzel), Wieczorek (63. Mühlbauer), Seide, Osterland

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Khalid, Bärwald, Meyer, Unthan, Heute (61. Omoike), Lorenz, Ugoh (76. Aigbogun), Roschig, Prokein (46. Danyi)

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65