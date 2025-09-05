Ergebnis 3. Spieltag Enger Erfolg: SG Union Sandersdorf gewinnt 1:0 gegen VfL Halle 96 I (U19)
Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfL Halle 96 I (U19) fuhr die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.
Sandersdorf/MTU. Im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 haben 65 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfL Halle 96 I (U19) verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).
Nach gerade einmal 15 Minuten brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 3
Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek (63. Mühlbauer), Trettenbach, Seide, Mittmeier, Koto'o Djouokou, Mackowiak (87. Herzel), Groh, Uhte (85. Bergmann), Schneider (65. Pätzke), Osterland
VfL Halle 96 I (U19): – Khalid, Meyer, Ugoh (76. Aigbogun), Lorenz, Onyedeke, Roschig, Prokein (46. Danyi), Heute (61. Omoike), Bärwald, Unthan
Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65