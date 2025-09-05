Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI errangen Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:3 (3:1) wider.

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Spielminute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte einmal Gelb ein (23.). Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

Spielstand 1:1. Das Eisleber Team ging in die Vollen und errang einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Chris Thiede schoss und traf in Minute 50. Gefährlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Markou schoss und traf in Spielminute 75 noch einmal. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede schoss und traf in der 75. Spielminute ein weiteres Mal. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Eisleber aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marlon Blümel traf in der 80. Spielminute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als John Beese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:3 verfestigte (83.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden. Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Fischer (46. Blümel), Markou (80. Al Khalaif), Wiegand (46. Raman), Beese, Rische (46. Neugebauer), Schmidt, Knieriem (46. Dubova), Ebert, Haase, Engel

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Siebert, Brach (46. Ebert), Röhr (5. Ruß), Schmidt (46. Kinkal), Valentin, Theuring (46. Thiede), Härzer, Geier, Hattwig

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89