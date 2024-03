Frankfurt/Main - Die aufgeregte Debatte um die Farbwahl der Trikots der Fußball-Nationalmannschaft lässt Toni Kroos schmunzeln. Als Werbestar von DFB-Ausrüster Adidas findet der Nationalmannschafts-Rückkehrer die Jerseys für die Heim-EM natürlich beide „super“. Und doch hat der Profi von Real Madrid eine klare Präferenz.

„Mein Lieblingstrikot wird immer weiß sein, weiß gefällt mir hervorragend“, sagte der 34-Jährige bei der Pressekonferenz in Frankfurt und grinste dabei. Klar: Weiß ist die traditionelle Trikotfarbe seines spanischen Arbeitgebers und des DFB. Zudem spielt Kroos schon lange nur in weißen Schuhen - ein Markenzeichen von ihm.

An das pinkfarbene Auswärtstrikot der DFB-Auswahl, das derzeit für viel Wirbel vor allem in sozialen Netzwerken sorgt, muss sich Kroos aber nicht gewöhnen. Auch Real spielt schon seit vielen Jahren auswärts regelmäßig mit einem Trikot im Lila-Ton. Für Kroos ist die Diskussion aufgebauscht. „Die Trikots sind immer nur so gut, wie wir spielen“, sagte er.

Der DFB hatte seine neuen Trikots in der Vorwoche präsentiert. Beim EM-Test in Frankreich wird am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon das klassische weiße Trikot getragen, am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) soll gegen die Niederlande dann das pinkfarbene Shirt Premiere feiern.