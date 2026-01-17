Wechselt ter Stegen wirklich zu Girona? Flick hält sich bedeckt und betont: „Aus meiner Sicht ist er morgen im Team.“

Barcelona - Trainer Hansi Flick geht davon aus, dass Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vorerst noch zum Kader des FC Barcelona gehören wird. Auf die Frage einer Journalistin, ob ter Stegen bei dem Spiel am Sonntag gegen Real Sociedad San Sebastián noch dabei sein wird, antwortete Flick, er habe keine gegenteiligen Informationen. „Aus meiner Sicht ist er morgen im Team“, betonte der frühere Bundestrainer.

Zu Gesprächen mit ter Stegen über einen möglichen Wechsel zum FC Girona äußerte sich Flick vorsichtig. „Seine Zukunft liegt in seiner Hand. Er ist erfahren und weiß, was er will. Wir haben viel miteinander gesprochen. Und ich habe mit (Sportdirektor) Deco gesprochen. Mehr Informationen über ihn und Girona habe ich nicht. Er ist unser Kapitän, eines der Idole des Vereins und einer der wichtigsten Spieler der vergangenen Jahre“, sagte Flick. Barca werde ter Stegens Entscheidung auf jeden Fall respektieren, versicherte der Trainer.

Erneut Berichte über Wechsel nach Girona

Am Vortag hatten die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ und der TV-Sender Sky berichtet, ter Stegen werde zum Ligarivalen FC Girona wechseln. Der 33 Jahre alte ter Stegen werde deshalb am Sonntag schon nicht mehr mit Barça zum Spiel nach San Sebastián mitreisen, sofern der Club einwillige, berichtete die Zeitung weiter.

Für ter Stegen geht es darum, ausreichend Spielpraxis vorweisen zu können, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen. Bei seinem Langzeitclub in Barcelona ist das kaum mehr möglich, weil dort der im Sommer gekommene Joan Garcia nun die Nummer eins ist.

Das fordert Julian Nagelsmann

Ein Wechsel gilt deshalb als quasi unausweichlich für ter Stegen, wenn er bei der WM für Deutschland dabei sein will. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont: „Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Club finden, bei dem er spielt.“