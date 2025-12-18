Argentinien kehrt an die Stätte seines dritten WM-Titels zurück. Im Lusail Stadium von Katar fordert der Südamerika-Champion im März 2026 die Europameister aus Spanien heraus.

Lusail - Der frühere WM-Gastgeber Katar richtet im kommenden Jahr das Finalissima zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien aus. Die vierte Auflage des interkontinentalen Prestige-Events findet am 27. März (21.00 Uhr Ortszeit) im Lusail Stadium statt. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA bekannt.

Bei dem gemeinsam von der UEFA und dem südamerikanischen Dachverband Conmebol organisierten Wettbewerb treten der amtierende Europameister und der aktuelle Copa-América-Champion gegeneinander an. Das Duell wurde bislang dreimal in unregelmäßigen Abstanden ausgetragen: Argentinien konnte bereits zweimal (1993 und 2022) triumphieren, die Premiere 1985 gewann Frankreich.

An das Lusail Stadium haben die Argentinier sehr gute Erinnerungen, hier kürten sich Lionel Messi und Co. vor drei Jahren im Endspiel gegen Frankreich zum Weltmeister. Später gewann Argentinien auch die Copa América durch einen Finalsieg gegen Kolumbien. Spanien triumphierte bei der EM 2024 in Deutschland dank eines Finalsiegs gegen England.