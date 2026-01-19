Für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es im Januar um einen Platz nach unten. Ein Finalist des Afrika Cups überholt die DFB-Auswahl.

Geht mit seinen Spielern auf Weltranglisten-Platz 10 ins WM-Jahr: Julian Nagelsman. (Archivbild)

Zürich - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als Zehnter der Weltrangliste ins WM-Jahr. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann verschlechterte sich im Ranking des Weltverbandes FIFA im Vergleich zum Dezember 2025 um einen Platz.

Der Grund ist Marokkos Sprung vom elften auf den achten Rang. Der WM-Halbfinalist von 2022 profitierte vom jüngsten Einzug ins Endspiel des Afrika Cups, das der Gastgeber mit 0:1 nach Verlängerung gegen den Senegal verlor. Für Marokko ist es die beste Platzierung überhaupt. Auch Senegal machte einen großen Sprung nach vorne und ist nun Zwölfter.

Spitzenreiter bleibt Europameister Spanien vor Weltmeister Argentinien und Frankreich.