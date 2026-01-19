Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Sonntag nicht, als er sich vor 25 Fans mit 2:5 (0:4) gegen die VfB Germania Halberstadt A1 geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Alexander Michl für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Halberstädter legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Cicce Lancine der Torschütze (12.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 kassierte einmal Gelb. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rrustemi (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (68.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Bittmann, Lampe (71. Tzschöckell), Westermann, Dunkel, Lima Sampa, Schuster, Kohle, Jahn, Neumann, Rrustemi

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Roßberg, Schürmann (68. Leube), Naujoks, Ucke, Simon, Michl, Schrader (68. Schneider), Behrens (80. Stemmler), Lancine, Leopold

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Youen Schrader (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25