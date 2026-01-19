Für den Magdeburger SV Börde endete der 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Ottersleben mit 2:3 (1:2).

Nach lediglich 13 Minuten schoss Jacob Andreas Michalzik das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Leonard Friedrich Bogunski (19.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Die Partie blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Ottersleben e.V. steckte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

16 Minuten nach der Pause konnte Horn (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (61.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Sievers, Westermann (57. Lima Sampa), Jäger, Krauel (57. Begest), Jahn, Neumann, Dunkel, Horn, Schuster

VfB Ottersleben: Koch – Raschauer, Michalzik (90. Raschauer), Rüger, Niemann, Lübke, Lieck (70. Beierke), Bogunski, Yunashev (90. Kahn), Fadjinou (62. Safdari), Multhaupt

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37