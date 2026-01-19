Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Heimverein Magdeburger SV Börde gegen den 1. FC Lok Stendal ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem 1. FC Lok Stendal mit einem Remis.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (46.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 90+4

Am Ende der Partie sollte es dem Magdeburger SV Börde doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Leo Constantin Horn den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.+4). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – 1. FC Lok Stendal

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Begest, Sievers (66. Neumann), Schuster, Lima Sampa, Jahn, Schulze (66. Richter), Beneke (58. Westermann), Dunkel, Krauel

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Loock (76. Koshyk), Dimonenko (46. Bordizhenko), Korbani, Lauck, Amiti (46. Ziekau), Wolff, Völzke (85. Sawaneh), Meinelt, Braunschweig, Lagemann

Tore: 0:1 Philip Braunschweig (46.), 1:1 Leo Constantin Horn (90.+4); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Tim Polten, Niklas Kaufhold; Zuschauer: 49