Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:5 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Florian Sommer (Turbine Halle) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Nordhausen den Ball ins Netz (43.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 festigte (90.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Jäger, Krauel, Richter, Jahn, Lima Sampa (50. Wartner), Lampe, Neumann, Schuster, Friedel, Westermann (59. Sievers)

Turbine Halle: Nuding – Só (69. Nwanevu), Waschkowitz, Saile (63. Hildebrandt), Merschky (74. Heidelberger), Schischka, Nordhausen, Ries, Sommer, Brandt, Sikora (58. Schneider)

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34