Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Ottersleben mit 2:3 (1:2).

Nach lediglich 13 Minuten schoss Jacob Andreas Michalzik das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Leonard Friedrich Bogunski den Ball ins Netz (19.).

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Die Partie blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Horn den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (61.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Jäger, Schuster, Horn, Dunkel, Krauel (57. Begest), Neumann, Westermann (57. Lima Sampa), Sievers, Jahn

VfB Ottersleben: Koch – Bogunski, Multhaupt, Raschauer, Michalzik (90. Raschauer), Rüger, Niemann, Lübke, Lieck (70. Beierke), Fadjinou (62. Safdari), Yunashev (90. Kahn)

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37