Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde mit 2:5 (0:2) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Sommer für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tim Nordhausen (43.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 im Rückstand – 43. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Jäger, Neumann, Richter, Schuster, Krauel, Jahn, Friedel, Lima Sampa (50. Wartner), Lampe, Westermann (59. Sievers)

Turbine Halle: Nuding – Merschky (74. Heidelberger), Schischka, Só (69. Nwanevu), Sommer, Saile (63. Hildebrandt), Sikora (58. Schneider), Waschkowitz, Ries, Nordhausen, Brandt

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34