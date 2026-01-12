Marseille - Rolland Courbis, der frühere Coach von Superstar Zinédine Zidane, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte der Sender RMC, der letzte Arbeitgeber des charismatischen Trainers, in Absprache mit der Familie mit. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Der in Marseille geborene Courbis war eine schillernde Persönlichkeit im französischen Fußball. Courbis hatte eine Vorliebe für Casinospiele, lebte eine Zeit lang mit einer italienischen Gräfin zusammen und führte ein turbulentes Leben. 1996 wurde er bei einem Anschlag auf den Präsidenten eines kleineren französischen Fußballvereins vor dem Stadion schwer verletzt. Courbis war zudem in Gerichtsverfahren verwickelt und wurde wegen illegaler Kommissionen bei Spieler-Transfers zu einer Haftstrafe verurteilt.

Erfolge auch als Spieler

Als Spieler - ein robuster Verteidiger - gewann er sowohl mit Olympique Marseille als auch mit der AS Monaco die Meisterschaft und den Pokal. Als Trainer stand er bei mehr als einem Dutzend Vereinen an der Seitenlinie. Sein größter Erfolg war der Einzug ins UEFA-Cup-Finale 1999 mit OM. Neben zahlreichen Stars wie Bixente Lizarazu und Jean-Piere Papin trainierte er von 1992 bis 1994 auch Zidane bei Girondins Bordeaux. „Ich bin traurig und bewegt“, schrieb der Weltmeister von 1998 auf Instagram.