Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den TSV Großkorbetha ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nils Thurm mit einem Strafstoß für Großkorbetha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Franz Friedrich Knothe der Torschütze (41.).

Minute 41: FC RSK Freyburg mit 0:2 im Rückstand

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Jonas Weise den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Freyburger Team errang (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – S. Alalo, Schulz, K. Alalo (46. Keller), Staupendahl, Schied (82. Rosenberg), Hüttig (46. Großmann), Schirner, Töpe, Bagdohn, Weise

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Pschribülla, Berbig, Thurm, Schneider, Hesse (84. Reinschmied), Knothe, Knothe (71. Hanschke), Große, Küster

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122