Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Nach nur zwölf Minuten schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Hüttig den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das rettende Tor für den FC Halle-Neustadt fiel 35 Minuten nach der Pause, als Lennox Regener den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Stolle, Al-Hamdi (20. Zuleger), Zamil (77. Ali Yusuf), Moh (84. Abdulrahman), Keunang, Halibei (70. Regener), Manga, Müller, Hardt (70. Barghan)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Geyer (70. Kleinert), Kamm Al Azzawe, Hüttig, Troitzsch, Klaus, Lüttgens, Öder (60. Klein), Bilau, Kleinert, Hermann

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60