Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord einstecken.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:2).

Robin Enrico Theibach (JSG Halle Nord) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Felix Blautzik (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 23

Kurz vor dem Pfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Möhwald, Wendt, Bartsch, Blautzik, Reso, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Preuß, Thiele, Schröder, Wonnay

JSG Halle Nord: Renner – Hapke, Theibach, Machatsch, Hengmith, Hufenreiter, Lehmann, Dreier, Marks, Liehmann, Heumann

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31