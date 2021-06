Ex-Werder-Kapitän Moisander vor Wechsel zu Malmö FF

Bremen - Fußball-Profi Niklas Moisander steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel nach Schweden.

Der 35 Jahre alte ehemalige Kapitän des SV Werder Bremen, der den Verein nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen hat, müsse sein neues Arbeitspapier beim schwedischen Meister Malmö FF nur noch unterschreiben, berichteten die schwedische Zeitung „Expressen“ und der „Weser-Kurier“. Der ehemalige finnische Fußball-Nationalspieler solle beim Rekordchampion in Malmö „demnächst offiziell vorgestellt werden“, hieß es in den Berichten über den erfahrenen Abwehrspieler weiter.