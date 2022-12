Die Fußballwelt trauert: „Pelé hat alles verändert“

São Paulo - Die Fußballwelt trauert um die brasilianische Legende Pelé. Vor allem in seinem Heimatland kondolierten zahlreiche Stars dem nach einem Krebsleiden verstorbenen Fußball-König.

„Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass man „durch das Sterben zum ewigen Leben geboren wird““, schrieb Cafu, der 1994 und 2002 mit der Seleção den WM-Titel gewann, beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Bis eines Tages, Pelé“, ergänzte er.

Neymar, der in der brasilianischen Nationalelf Pelés frühere Nummer 10 trägt, kondolierte ebenfalls mit schweren Worten: „Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert“, schrieb der Stürmer von Paris Saint-Germain. „Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit.“

Pelé werde immer „eine Inspiration“ bleiben

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi fasste sich kurz: „Ruhe in Frieden, Pelé.“ Portugals Cristiano Ronaldo schrieb: „Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento“, wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß. „Ein bloßes „Lebewohl“ für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der die ganze Welt des Fußballs in diesem Moment ergreift.“ Pelé werde immer „eine Inspiration für so viele Millionen Menschen“ bleiben. „Ruhe in Frieden, Legende“, teilte der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney mit.

Auch aus Deutschland kondolierten zahlreiche Clubs und Persönlichkeiten der Familie des dreimaligen Weltmeisters. „Ich bin mir sicher, dass der „FC Himmel“ mit Maradona und Pelé zusammen für immer unbesiegbar sein wird“, schrieb Mesut Özil, Weltmeister von 2014, mit Blick auf den 2020 gestorbenen Argentinier Diego Maradona. Özils ehemaliger Club FC Schalke 04 teilte mit: „Der wohl größte Fußballer der Geschichte ist von uns gegangen.“

Weitere Reaktionen

Kylian Mbappé (Frankreich): „Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Erbe wird niemals vergessen. Ruhe in Frieden, König.“

Robert Lewandowski (Polen): „Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fußball verliert einen Helden.“

Sergio Ramos (Spanien): „Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen. Der Fußball wird sich immer an dich erinnern. Ruhe in Frieden Pelé.“

Andrej Schewtschenko (Ukraine): „An dein Erbe wird man sich immer erinnern. Mein Beileid an deine Familie. RIP, König.“

Joseph S. Blatter (Ex-FIFA-Präsident, Schweiz): Sehr traurige Nachricht. Pelé hat uns verlassen. Die Welt betrauert den größten Fußballer in der Geschichte und eine wunderbare Persönlichkeit.“

Real Madrid (Spanien): „Real Madrid C.F., sein Präsident und Vorstand bedauern zutiefst den Tod der Weltfußballlegende Edson Arantes do Nascimento, Pelé, einem der größten Spieler aller Zeiten. Pelé wird allen, die diesen Sport lieben, für immer in Erinnerung bleiben, und sein Vermächtnis macht ihn zu einer der großen Legenden des Weltfußballs.“

FC Barcelona (Spanien): „Barça hat mit Trauer Kenntnis vom Tod von „Rei“ Pelé, einem der größten Fußballer aller Zeiten, genommen. Er hat den Fußball größer denn je gemacht. Möge er in Frieden ruhen.“

Deutsche Fußball Liga: „Die Fußballwelt trauert um einen der größten Spieler aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Pelé.“

La Liga (Spanien): „Eine Legende des Weltfußballs. La Liga drückt sein Beileid zum Tod von Pelé aus und spricht seiner Familie und seinen Freunden das tiefste Beileid aus. Ruhe in Frieden, O Rei.“