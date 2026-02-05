Der Deutsche Fußball-Bund will den Fans etwas Besonderes bieten zur WM. In New York, wo unweit die deutsche Mannschaft mindestens einmal spielen wird, soll eine Begegnungsstätte entstehen.

Frankfurt/Main - Der DFB plant während der Fußball-WM in diesem Sommer, ein Deutsches Haus in New York einzurichten. Der Verband bestätigte der dpa einen entsprechenden Bericht der „WAZ“. Details will der Deutsche Fußball-Bund rund um die nächsten Länderspiele bekanntgeben. Am 27. März testet die DFB-Auswahl in der Schweiz, drei Tage später steht das Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana an.

Dem „WAZ“-Bericht zufolge soll das Deutsche Haus im New Yorker Stadtteil Chelsea am 11. Juni eröffnet werden, wenn am selben Tag Mitgastgeber Mexiko den WM-Auftakt gegen Südafrika bestreitet. Ihr drittes Gruppenspiel bestreitet die deutsche Mannschaft am 25. Juni im Endspielstadion in East Rutherford bei New York.

Der DFB soll die Eventfläche für vier Wochen bis zum Viertelfinale gemietet haben. Eine Verlängerung sei aktuell nicht geplant, da es nach dem Viertelfinale bei der WM mehrere Ruhetage geben werde, hieß es in dem Bericht. Beim Erreichen des Halbfinales müsse eine Verlängerung geprüft werden. Bekannt ist das sogenannte Deutsche Haus bisher als Begegnungsstätte bei Olympischen Spielen.