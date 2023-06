Berlin - Lea Wagner wird Moderatorin der ARD-„Sportschau“ am Samstag. Sie rückt für Jessy Wellmer nach, die „Tagesthemen“-Moderatorin wird, wie die ARD offiziell bestätigte. „Sport Bild“ hatte bereits vor Tagen über die Personalien berichtet, die ARD hatte sich zunächst nicht geäußert.

Die 1994 geborene Journalistin arbeitet schon viele Jahre für den ARD-Sender Südwestrundfunk (SWR) im Sportbereich. Sie ist in der ARD als Moderatorin beim Skispringen im Einsatz und moderiert freitagabends im ARD-Kanal One auch die Zweitliga-„Sportschau“. Auch bei der Fußball-WM in Katar war sie für die ARD dabei. Beim ARD-Sender Hessischer Rundfunk führt die 28-Jährige durch die Sportsendung „Heimspiel“. Wagner ist die Tochter des früheren Schalke-Trainers David Wagner.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl teilte mit: „Herzlich willkommen im Moderationsteam der "Sportschau" heiße ich Lea Wagner, die künftig die Traditionsmarke des ARD-Sports mit ihrem Wissen und ihrer Energie bereichern wird.“ Wagner werde bereits im Herbst die „Sportschau“-Moderation übernehmen und bilde dann mit den bisherigen Moderatoren Esther Sedlaczek und Alexander Bommes ein Trio. Den Personalien müssen nach ARD-Angaben noch Gremiumsmitglieder zustimmen.