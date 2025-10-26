Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SC Bernburg fuhr der VfB Merseburg am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Oliver Hillemann für Merseburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Tim Knerler (5.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

5. Minute: VfB Merseburg baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite räumten Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

19 Minuten nach der Pause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Berndt (81. Arndt), J. L. Wagner, Bierschenk, Knerler (90. Kothe), D. Wagner, Hillemann, Erovic (61. Roß), Nicodemus (75. Dähne), Frühauf (63. Voigt), Korngiebel

SC Bernburg: Friedrich – Lange, Raeck, Becker, Staat (57. Schmidt), Lange, Schauer, Fahland, Heitzmann (7. Streithoff), Krüger, Hilmer (51. Strobach)

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78