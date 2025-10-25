Für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Dessau 05 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen. 215 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion am Schillerpark. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Sparfeld, Barabasch, Pälchen (81. Schultz), Mieth (90. Thomas), Biriuk, Baumgart (66. Von Zansen), Horvath, Pratsch, Zoblofsky, Erdmann (66. Werthmann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik, Born (77. Elflein), Bark (52. Galushyn), Ehrhardt, Hlynianyi, Böhme, Gründling, Bauer, Litzenberg, Ludwig (63. Sumka)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215