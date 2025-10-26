Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SC Bernburg heimste der VfB Merseburg am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Merseburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg mit 2:0 vorne – 5. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite verließen Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Dustin Strobach, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu verschaffen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – D. Wagner, Erovic (61. Roß), Frühauf (63. Voigt), Hillemann, Nicodemus (75. Dähne), Knerler (90. Kothe), Bierschenk, J. L. Wagner, Berndt (81. Arndt), Korngiebel

SC Bernburg: Friedrich – Heitzmann (7. Streithoff), Raeck, Becker, Hilmer (51. Strobach), Schauer, Fahland, Lange, Staat (57. Schmidt), Lange, Krüger

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78