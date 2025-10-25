Mit einer Niederlage für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Dessau 05 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen. 215 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion am Schillerpark. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (81. Schultz), Erdmann (66. Werthmann), Baumgart (66. Von Zansen), Biriuk, Barabasch, Mieth (90. Thomas), Horvath, Pratsch, Sparfeld, Zoblofsky

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Gründling, Hlynianyi, Litzenberg, Hadaschik, Ludwig (63. Sumka), Bauer, Bark (52. Galushyn), Böhme, Born (77. Elflein), Ehrhardt

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215