Carlos Alcaraz verliert überraschend früh beim Turnier in Paris und verpasst den Einzug ins Achtelfinale. Das öffnet die Tür für Jannik Sinner, der an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren könnte.

Paris - Auftaktpleite mit möglichen Folgen: Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist beim Tennis-Masters in Paris überraschend früh gescheitert. Der Brite Cameron Norrie bezwang den klar favorisierten Spanier 4:6, 6:3, 6:4 und brachte damit auch die Spitzenposition von Alcaraz in der Weltrangliste in Gefahr. Sollte Jannik Sinner das Turnier in der französischen Hauptstadt gewinnen, zieht der 24 Jahre alte Italiener an seinem zwei Jahre jüngeren Kollegen vorbei.

Sinner bekommt es auf dem Weg ins Achtelfinale bei dem mit 6,1 Millionen Euro dotierten Hartplatzturnier aber zunächst am Mittwoch mit Zizou Bergs aus Belgien zu tun. Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev trifft auf den Argentinier Camilo Ugo Carabelli, Daniel Altmaier auf den Norweger Casper Ruud.