Belleair - Kai Trump, älteste Enkelin von US-Präsident Donald Trump, hat ihr Debüt auf der Profi-Golf-Tour LPGA angekündigt. In einem Video auf der Social-Media-Plattform X bestätigte die 18-Jährige ihre Teilnahme am Turnier „The Annika“, das vom 10. bis 16. November im Pelican Golf Club von Belleair in Florida ausgetragen wird.

„Es war immer mein Traum, mich auf professioneller Ebene zu messen“, sagte Trump. Sie freue sich darauf, „abzuschlagen und mit den besten Spielern der Welt bei einem der wichtigsten Events auf der Tour anzutreten“. Trump ist bereits seit Jahren passionierte Golferin.

Das Turnier „The Annika“ wird seit 2020 jährlich ausgetragen und bildet das vorletzte Event der LPGA Tour 2025. Insgesamt werden 3,25 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet.