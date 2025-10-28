Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost erzielte der Gastgeber BFC Preussen gegen den FC Hertha 03 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem BFC Preussen und dem FC Hertha 03 mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Vincent Bayindir mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

1:1 für BFC Preussen und FC Hertha 03 – 63. Minute

Das rettende Tor für den BFC Preussen fiel 18 Minuten nach der Pause, als Baran Daskan den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team errang (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Berliner sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Isik (56. Dworzynski), Rehberg, Klimpke, (56. Dagdemir), Maleca (85. Westmark), Taskiran, Peter, Klemme (56. Yildirim), Daskan, Xydias

FC Hertha 03: Kiwus – Schultze (66. Sylla), Kirakos (60. Steinrücken), Almugheer (60. Meki), Dögenci, Sperling, Bunger, Weber, Van-Dunem (79. Baba), Kozian, Bayindir

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93